Mikron Aktie
WKN: 879404 / ISIN: CH0003390066
|
15.04.2026 18:00:18
Mikron shareholders approve all proposals of the Board of Directors
|
Mikron Holding AG
/ Key word(s): AGMEGM
Media release on the Annual General Meeting of Mikron Holding AG:
Boudry, April 15, 2026, 6.00 p.m. – At the Annual General Meeting held in Neuchâtel on Wednesday, April 15, 2026, the shareholders of Mikron Holding AG (SIX: MIKN) approved all proposals put forward by the Board of Directors including the Board of Directors' proposal for a distribution per share of CHF 0.60 (CHF 0.30 per share from retained earnings and CHF 0.30 per share tax-free from capital contributions reserves). The members of the Board of Directors Paul Zumbühl, Andreas Casutt, Hans-Michael Hauser, Alexandra Bendler and Hans-Christian Schneider were re-elected for a one-year term of office. Paul Zumbühl was confirmed as Chairman of the Board of Directors.
Brief profile of the Mikron Group
Contact
Mikron Switzerland AG, Philippe Wirth, CFO Mikron Group
Phone +41 91 610 62 09, investors@mikron.com
Download Media release
Investor Relations Calenda
End of Media Release
2309264 15.04.2026 CET/CEST
Nachrichten zu Mikron AG (Mikron Technology)
|
15.04.26
|Mikron-Aktionäre stimmen allen Anträgen des Verwaltungsrats zu (EQS Group)
|
|
Analysen zu Mikron AG (Mikron Technology)
Aktien in diesem Artikel
|Mikron AG (Mikron Technology)
|17,10
|-0,58%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
