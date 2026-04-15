Mikron Aktie

WKN: 879404 / ISIN: CH0003390066

15.04.2026 18:00:18

Mikron shareholders approve all proposals of the Board of Directors

Mikron Holding AG / Key word(s): AGMEGM
Mikron shareholders approve all proposals of the Board of Directors

15.04.2026 / 18:00 CET/CEST

Media release on the Annual General Meeting of Mikron Holding AG:

Boudry, April 15, 2026, 6.00 p.m. – At the Annual General Meeting held in Neuchâtel on Wednesday, April 15, 2026, the shareholders of Mikron Holding AG (SIX: MIKN) approved all proposals put forward by the Board of Directors including the Board of Directors' proposal for a distribution per share of CHF 0.60 (CHF 0.30 per share from retained earnings and CHF 0.30 per share tax-free from capital contributions reserves). The members of the Board of Directors Paul Zumbühl, Andreas Casutt, Hans-Michael Hauser, Alexandra Bendler and Hans-Christian Schneider were re-elected for a one-year term of office. Paul Zumbühl was confirmed as Chairman of the Board of Directors.

Brief profile of the Mikron Group
The Mikron Group develops, produces and markets very precise, productive, and adaptable automation solutions, machining systems, and cutting tools. Rooted in the Swiss culture of innovation, Mikron is a global partner to companies in the pharmaceutical, medtech, consumer goods, automotive, and general engineering industries. The Mikron Group enables its customers to increase quality and industrial productivity. The Group has over 100 years of experience, state-of-the-art technologies, and a global service. The two business segments Mikron Automation and Mikron Machining Solutions are based in Switzerland (Boudry and Agno). Additional production sites are located in the USA, Germany, Singapore, China, Lithuania, and Italy. Mikron Holding AG shares are traded on SIX Swiss Exchange (MIKN). The Mikron Group employs a total workforce of around 1,570.

Mikron® is a trademark of Mikron Holding AG, Boudry (Switzerland).

 

  
Contact
Mikron Switzerland AG, Philippe Wirth, CFO Mikron Group
Phone +41 91 610 62 09, investors@mikron.com
 
Investor Relations Calenda
July 17, 2026, 7 a.m.  Ad hoc announcement pursuant to Art. 53 LR, 
half-year results 2026
 

End of Media Release
2309264  15.04.2026 CET/CEST

