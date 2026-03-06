Mikron Aktie
WKN: 879404 / ISIN: CH0003390066
|
06.03.2026 07:00:22
Mikron steigert operative Betriebsgewinnmarge auf 10.3%
|
Mikron Holding AG / Schlagwort(e): Jahresergebnis
Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR:
Geschäftsbericht 2025
Boudry, 6. März 2026, 7.00 Uhr – Die Mikron Holding AG (SIX: MIKN) hat im Geschäftsjahr 2025 einen Nettoumsatz von CHF 381.9 Millionen erzielt, was im Vorjahresvergleich einem Wachstum von 2.1% entspricht. Währungsbereinigt stieg der Nettoumsatz um 4.1%. Das operative Ergebnis belief sich auf CHF 39.5 Millionen (2024: CHF 31.9 Millionen). Die operative Gewinnmarge lag bei 10.3% (2024: 8.5%).
2025 war für Mikron ein Jahr, das die Widerstandsfähigkeit der Gruppe auf die Probe stellte und zugleich die Stärke ihrer strategischen Ausrichtung bestätigte. Insgesamt ging der Auftragseingang im Vergleich zum Vorjahr zurück – dies als Folge des vorsichtigeren Investitionsklimas in mehreren Branchen und Regionen. Dennoch erzielte Mikron eine stabile operative Leistung, trieb wichtige strategische Initiativen voran und ist weiterhin in einer guten finanziellen Lage. Mit einer operativen Gewinnmarge von 10.3% übertraf die Gruppe ihr Profitabilitätsziel und erreichte einen Nettoumsatz von CHF 381.9 Millionen. Dies belegt die operative Stärke von Mikron und verdeutlicht den geschaffenen Mehrwert für die Kunden. Das Geschäftsmodell ist robust und gut für die Zukunft gerüstet.
Auftragseingang und Auftragsbestand
Nettoumsatz
Der Nettoumsatz im Geschäftssegment Automation betrug CHF 250.1 Millionen, ein Plus von 7.2% im Vergleich zum Vorjahr. 97% des Nettoumsatzes entfielen auf die Pharma- und Medizintechnikindustrie (2024: 94%). In Europa verzeichnete Automation ein weiterhin starkes Wachstum von 13.2%, das teilweise durch Rückgänge in Nordamerika (-29.0%) und in Asien (-21.1%) neutralisiert wurde.
Der Nettoumsatz von Machining Solutions sank um 6.2% auf CHF 132.0 Millionen. Während Nordamerika um 21.6% zulegte, gingen die Umsätze in Europa um 12.7% und in Asien um 9.8% zurück. Als Reaktion darauf und um Effizienz und Wettbewerbsfähigkeit zu steigern, wird das Geschäftssegment ein Kostensenkungsprogramm umsetzen sowie seine Produktions- und Betriebsstandorte ausbauen. Gleichzeitig erzielte Machining Solutions weitere technologische Fortschritte, insbesondere bei hochpräzisen Bearbeitungsplattformen und digitalen Serviceangeboten. Damit ist Mikron für die sich verändernden Anforderungen der Industrie gut gerüstet.
Profitabilität
Ausschüttung an die Aktionäre
Ausblick
Schlüsselzahlen der Mikron Gruppe
1) Alternative Performance-Kennzahl, siehe 2025 Annual Report, Seiten 86 und 87, oder www.mikron.com/apm
Investor-Relations-Kalender
06.03.2026, 10.00 Uhr, Medien- und Analystenkonferenz
Neben den historischen Informationen enthält diese Ad-hoc-Mitteilung Aussagen über die Zukunft, die Risiken und Unsicherheiten beinhalten.
Mikron® ist eine Marke der Mikron Holding AG, Boudry (Schweiz).
Kurzporträt der Mikron Gruppe
Die Mikron Gruppe entwickelt, produziert und vertreibt sehr präzise, produktive und anpassungsfähige Automatisierungslösungen, Fertigungssysteme und Zerspanungswerkzeuge. Mikron ist verankert in der Schweizer Innovationskultur und weltweit tätig – als Partner von Unternehmen der Pharma-, der Medizintechnik-, der Konsumgüter-, der Automobil- und der Maschinenbauindustrie allgemein. Die Mikron Gruppe unterstützt ihre Kunden dabei, die industrielle Produktivität und Qualität zu steigern. Sie setzt auf über 100 Jahre Erfahrung, modernste Technologien und einen weltweiten Service. Die beiden Geschäftssegmente Mikron Automation und Mikron Machining Solutions haben ihre Hauptstandorte in der Schweiz (Boudry und Agno). Weitere Produktionswerke befinden sich in den USA, in Deutschland, Singapur, China, Litauen und Italien. Die Aktien der Mikron Holding AG werden an der SIX Swiss Exchange gehandelt (MIKN). Die Mikron Gruppe beschäftigt insgesamt rund 1’570 Mitarbeitende.
Download Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR:
Kontakt
Mikron Switzerland AG, Philippe Wirth, CFO Mikron Group
Telefon +41 91 610 62 09, investors@mikron.com
Ende der Adhoc-Mitteilung
2286854 06.03.2026 CET/CEST
