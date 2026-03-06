Mikron steigert operative Betriebsgewinnmarge auf 10.3%

Boudry, 6. März 2026, 7.00 Uhr – Die Mikron Holding AG (SIX: MIKN) hat im Geschäftsjahr 2025 einen Nettoumsatz von CHF 381.9 Millionen erzielt, was im Vorjahresvergleich einem Wachstum von 2.1% entspricht. Währungsbereinigt stieg der Nettoumsatz um 4.1%. Das operative Ergebnis belief sich auf CHF 39.5 Millionen (2024: CHF 31.9 Millionen). Die operative Gewinnmarge lag bei 10.3% (2024: 8.5%).

2025 war für Mikron ein Jahr, das die Widerstandsfähigkeit der Gruppe auf die Probe stellte und zugleich die Stärke ihrer strategischen Ausrichtung bestätigte. Insgesamt ging der Auftragseingang im Vergleich zum Vorjahr zurück – dies als Folge des vorsichtigeren Investitionsklimas in mehreren Branchen und Regionen. Dennoch erzielte Mikron eine stabile operative Leistung, trieb wichtige strategische Initiativen voran und ist weiterhin in einer guten finanziellen Lage. Mit einer operativen Gewinnmarge von 10.3% übertraf die Gruppe ihr Profitabilitätsziel und erreichte einen Nettoumsatz von CHF 381.9 Millionen. Dies belegt die operative Stärke von Mikron und verdeutlicht den geschaffenen Mehrwert für die Kunden. Das Geschäftsmodell ist robust und gut für die Zukunft gerüstet.

Auftragseingang und Auftragsbestand

Der Bestellungseingang von Mikron im Jahr 2025 lag bei CHF 332.7 Millionen und damit 14.4% unter dem Vorjahreswert. Das Geschäftssegment Automation steuerte CHF 232.2 Millionen zum Bestellungseingang bei, was einem Rückgang von 12.4% entspricht. In den USA blieb der Auftragseingang hinter den Erwartungen zurück, vor allem wegen verlängerter Entscheidungsprozesse bei Kunden sowie Projektverschiebungen in der Pharma- und Medizintechnikbranche. Machining Solutions schloss das Jahr mit einem Bestellungseingang von CHF 100.7 Millionen ab, was einem Minus von 18.6% entspricht. Der Rückgang war in Europa am deutlichsten, wo die Industrie weiterhin sehr verhalten investierte. Anhaltende geopolitische Unsicherheiten und US-Zölle auf bestimmte Waren verstärkten den Druck und verzögerten Investitionsentscheidungen der Kunden.

Nettoumsatz

Der Nettoumsatz von Mikron belief sich auf CHF 381.9 Millionen, was einem Anstieg von 2.1% im Vergleich zum Vorjahr entspricht. Dabei reduzierte die Aufwertung des Schweizer Frankens den Nettoumsatz um 2.0%. Die Pharma- und Medizintechnikindustrie trug 66% (2024: 61%) zum Nettoumsatz bei, ein Anstieg von 11.0% im Vorjahresvergleich. Diese Branchen sind zugleich die wichtigsten Wachstumstreiber von Mikron.

Der Nettoumsatz im Geschäftssegment Automation betrug CHF 250.1 Millionen, ein Plus von 7.2% im Vergleich zum Vorjahr. 97% des Nettoumsatzes entfielen auf die Pharma- und Medizintechnikindustrie (2024: 94%). In Europa verzeichnete Automation ein weiterhin starkes Wachstum von 13.2%, das teilweise durch Rückgänge in Nordamerika (-29.0%) und in Asien (-21.1%) neutralisiert wurde.

Der Nettoumsatz von Machining Solutions sank um 6.2% auf CHF 132.0 Millionen. Während Nordamerika um 21.6% zulegte, gingen die Umsätze in Europa um 12.7% und in Asien um 9.8% zurück. Als Reaktion darauf und um Effizienz und Wettbewerbsfähigkeit zu steigern, wird das Geschäftssegment ein Kostensenkungsprogramm umsetzen sowie seine Produktions- und Betriebsstandorte ausbauen. Gleichzeitig erzielte Machining Solutions weitere technologische Fortschritte, insbesondere bei hochpräzisen Bearbeitungsplattformen und digitalen Serviceangeboten. Damit ist Mikron für die sich verändernden Anforderungen der Industrie gut gerüstet.

Profitabilität

Der operative Gewinn von Mikron belief sich 2025 auf CHF 39.5 Millionen oder 10.3% des Nettoumsatzes, verglichen mit CHF 31.9 Millionen oder 8.5% des Nettoumsatzes im Vorjahr. Der Hauptgrund für den Anstieg des operativen Gewinns liegt im Umsatzwachstum von Automation in Europa und Kapazitätsanpassungen in den USA.

Ausschüttung an die Aktionäre

An der ordentlichen Generalversammlung am 15. April 2026 wird der Verwaltungsrat von Mikron eine Ausschüttung an die Aktionäre von CHF 0.60 pro Aktie (Vorjahr: CHF 0.50) vorschlagen.

Ausblick

Gegen Ende des Jahres 2025 verzeichnete Mikron in beiden Geschäftssegmenten einen Rückgang des Bestellungseingangs. Während die Gruppe davon ausgeht, dass der Rückgang für Automation nur vorübergehend ist, wird Machining Solutions durch eine anhaltende allgemeine Marktschwäche belastet, sodass eine Trendwende schwer vorherzusagen ist. Mikron prognostiziert für 2026 daher einen Nettoumsatz im Bereich von CHF 340 bis 380 Millionen bei einer operativen Betriebsgewinnmarge von 7 bis 10%.