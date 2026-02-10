Mikuni: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Mikuni hat am 09.02.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 13,22 JPY präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Mikuni ein EPS von -2,250 JPY je Aktie vermeldet.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Mikuni im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 3,67 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 26,15 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel waren 25,22 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at