Mikuni gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Mikuni präsentierte in der am 09.11.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 13,01 JPY präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Mikuni ein EPS von 3,92 JPY je Aktie vermeldet.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 10,74 Prozent auf 27,45 Milliarden JPY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 24,79 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at