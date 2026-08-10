Mikuni stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Mikuni hat am 07.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Das EPS lag bei 17,18 JPY. Im letzten Jahr hatte Mikuni einen Gewinn von 22,48 JPY je Aktie eingefahren.

Umsatzseitig wurden 27,01 Milliarden JPY vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Mikuni 24,59 Milliarden JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.at