Mikuni: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Mikuni präsentierte in der am 29.05.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.03.2026 endete.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 22,48 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 60,26 JPY je Aktie generiert.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 7,61 Prozent auf 27,90 Milliarden JPY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 25,92 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Der Gewinn je Aktie für das Gesamtjahr wurde auf 35,59 JPY beziffert. Im Vorjahr waren 59,29 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Gegenüber dem Vorjahr hat Mikuni im abgelaufenen Geschäftsjahr eine Umsatzsteigerung von 1,96 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 103,42 Milliarden JPY. Im Vorjahr waren 101,43 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at