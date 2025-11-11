|
Mikuni zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
Mikuni hat am 10.11.2025 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.
Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 4,19 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von -5,100 JPY je Aktie generiert.
Das vergangene Quartal hat Mikuni mit einem Umsatz von insgesamt 24,79 Milliarden JPY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 26,03 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren, um 4,79 Prozent verringert.
