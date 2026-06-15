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15.06.2026 06:00:26

Milanese magic: how UniCredit won support for its lowball Commerzbank bid

Tender offer tactics used by investment banker Andrea Orcel deliver latest twist in 21-month takeover battleWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Companies
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