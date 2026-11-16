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16.11.2026 06:31:29
Milbon hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt
Milbon stellte am 13.11.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.
In Sachen EPS wurden 54,24 JPY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Milbon 38,82 JPY je Aktie eingenommen.
Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 9,48 Prozent auf 14,25 Milliarden JPY aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 13,02 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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