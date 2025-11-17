Milbon mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Milbon hat am 14.11.2025 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2025 endete.

Das EPS wurde auf 38,82 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 34,19 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Milbon im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 4,43 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 13,02 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel waren 12,47 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at