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18.05.2026 06:31:29
Milbon präsentierte Quartalsergebnisse
Milbon hat sich am 15.05.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 beendeten Quartals geäußert.
Das EPS belief sich auf 31,96 JPY gegenüber 14,20 JPY je Aktie im Vorjahresquartal.
Milbon hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 12,42 Milliarden JPY abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 11,04 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 11,18 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren.
Redaktion finanzen.at
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