Milbon zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Milbon hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 13.02.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.12.2025 abgelaufen war.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 54,57 JPY, nach 49,87 JPY im Vorjahresvergleich.

Milbon hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 15,04 Milliarden JPY abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 4,98 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 14,32 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren.

Das EPS belief sich im Gesamtjahr auf 106,26 JPY gegenüber 154,12 JPY je Aktie im Vorjahr.

Das vergangene Geschäftsjahr hat Milbon mit einem Umsatz von insgesamt 52,86 Milliarden JPY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahr, in dem 51,32 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren, um 3,01 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at