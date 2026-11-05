Milburn review to call for jobs ’revolution’ for young people with disabilities

Exclusive: Government should introduce ‘flexi-jobs’ alongside subsidies and skills support, former minister will say

The British state should create and subsidise paid jobs for thousands of disabled young people as part of an “opportunity revolution” aimed at reversing years of labour market discrimination, the Milburn review of youth employment will recommend.

The review, due to report this month, will say the government should introduce “flexi-jobs” alongside employment subsidies and intensive skills support to make it easier for disabled and chronically ill 16- to 24-year-olds to get work.