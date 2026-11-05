People Aktie
WKN DE: A2JDBV / ISIN: CA7097621089
|
05.11.2026 01:01:47
Milburn review to call for jobs ’revolution’ for young people with disabilities
Exclusive: Government should introduce ‘flexi-jobs’ alongside subsidies and skills support, former minister will say
The British state should create and subsidise paid jobs for thousands of disabled young people as part of an “opportunity revolution” aimed at reversing years of labour market discrimination, the Milburn review of youth employment will recommend.
The review, due to report this month, will say the government should introduce “flexi-jobs” alongside employment subsidies and intensive skills support to make it easier for disabled and chronically ill 16- to 24-year-olds to get work.Continue reading...
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu People Corp.
Analysen zu People Corp.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!