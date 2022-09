Milchverarbeiter beklagen Kostendruck und kritisieren Handel

Wie viele andere Branchen sieht sich die Milchwirtschaft derzeit mit den massiv gestiegenen Kosten für Gas, Strom und Treibstoff konfrontiert. Zwar haben sich durch die Teuerung in den letzten Monaten die Preise für Milchprodukte und damit die Einkünfte der Milchbetriebe erhöht. Die volle Weitergabe der hohen Kosten sei bisher aber am Handel gescheitert, kritisierte der Präsident der Vereinigung österreichischer Milchverarbeiter (VÖM), Helmut Petschar, am Donnerstag.

Die weitgehende Blockade des Handels führe dazu, dass die Erzeugerpreise - das sind die Preise, die Produzenten für ihre Ware verlangen können - im Vergleich zu anderen Ländern wesentlich geringer gestiegen seien, beklagte die VÖM in einer Aussendung. So konnte die Milchwirtschaft für einen Kilo konventioneller Qualitätsmilch im Juli im Schnitt 48,72 Cent verlangen. Das entspricht zwar zum Vorjahr einer Steigerung von 35,2 Prozent. In Deutschland lag der Wert allerdings bei 55,1 Cent pro Kilo und damit um 53,9 Prozent höher als noch vor einem Jahr, rechnete die VÖM vor.

Darüber hinaus schlage die Teuerung auf das Einkaufsverhalten der Konsumenten durch. Das mache sich der Handel zunutze. "Bedenklich sind die Aktivitäten der Handelsketten, wenn diese die aktuelle Krise dafür nutzen, die Anteile ihrer Eigenmarken mit höheren Wertschöpfungsanteilen und Spannen für die Handelsketten zulasten der Erzeugermarken weiter auszubauen und Importprodukte mit geringeren Standards zu forcieren", schreiben die Milchverarbeiter. Gerade in dieser schwierigen Zeit sei die Loyalität der Handelspartner besonders gefragt, so Petschar.

In die Pflicht nimmt der VÖM-Präsident auch die politischen Entscheidungsträger, etwa was kostendämpfende Maßnahmen im Energiebereich betrifft. Was die Milchwirtschaft angehe, müsse man die Versorgungssicherheit sowie die hohen Produktstandards im Blick behalten. Energie benötige man entlang der gesamte Produktionskette und ihr Einsatz führe zur gewohnten Qualität, Produktsicherheit und Haltbarkeit.

Einen Hebel ortet Petschar bei der Entkopplung von Strom- und Gaspreis, wie er derzeit auf EU-Ebene diskutiert wird: "Ich fordere die zuständigen Politiker auf, dringend auf entsprechende Initiativen zu setzen, um das bestehende "Merit-Order"-Preisbildungssystem abzuschaffen bzw. abzuändern." Mit Ausgleichsmaßnahmen allein sei den betroffenen Wirtschaftssektoren und den Haushalten auf Dauer nicht geholfen.

tpo/bel

WEB http://www.voem.or.at/