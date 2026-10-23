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23.10.2026 06:31:29
MilDef Group Registered präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
MilDef Group Registered lud am 22.10.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2026 endete.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 2,34 SEK präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte MilDef Group Registered ein EPS von 0,960 SEK je Aktie vermeldet.
Das vergangene Quartal hat MilDef Group Registered mit einem Umsatz von insgesamt 829,2 Millionen SEK abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 539,7 Millionen SEK erwirtschaftet worden waren, um 53,64 Prozent gesteigert.
Redaktion finanzen.at
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