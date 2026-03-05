NOW Aktie
WKN DE: A113R6 / ISIN: US67011P1003
|
05.03.2026 14:55:13
Mildly dovish February ECB minutes are now stale
Conflict in Iran raises risks of a stagflationary shock that governing council members could not have foreseenWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Global Economy
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!