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13.08.2026 06:31:29
Milestone Global: Bilanz zum abgelaufenen Quartal
Milestone Global hat am 11.08.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.06.2026 endete.
Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,06 INR vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren 0,860 INR erwirtschaftet worden.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 45,7 Millionen INR – ein Plus von 9,46 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Milestone Global 41,8 Millionen INR erwirtschaftet hatte.
Redaktion finanzen.at
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