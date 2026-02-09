|
09.02.2026 06:31:29
Milestone Global stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
Milestone Global hat am 07.02.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2025 – vorgestellt.
Es stand ein EPS von 0,21 INR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Milestone Global noch ein Gewinn pro Aktie von -0,150 INR in den Büchern gestanden.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Milestone Global im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 39,63 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 30,2 Millionen INR. Im Vorjahresviertel waren 21,6 Millionen INR in den Büchern gestanden.
