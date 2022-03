Milestone Pharmaceuticals gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Milestone Pharmaceuticals präsentierte in der am 24.03.2022 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2021 endete.

Milestone Pharmaceuticals hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 0,400 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,230 USD je Aktie gewesen.

Für das Geschäftsjahr wurde ein Verlust je Aktie von 1,020 USD gegenüber -1,700 USD im Vorjahr verkündet.

Beim Ausblick auf das abgelaufenen Gesamtjahr hatten sich die Prognosen der Analysten auf einen Verlust je Aktie von 0,980 USD belaufen. Auf der Umsatzseite hatten die Experten im Durchschnitt mit 15,00 Millionen USD gerechnet.

Redaktion finanzen.at