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23.03.2026 06:31:29
Milestone Pharmaceuticals präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
Milestone Pharmaceuticals lud am 20.03.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2025 endete.
Milestone Pharmaceuticals hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 0,15 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,190 USD je Aktie gewesen.
Für das Geschäftsjahr wurde ein Verlust je Aktie von 0,750 USD gegenüber -0,670 USD im Vorjahr verkündet.
Redaktion finanzen.at
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