Milestone Pharmaceuticals veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Milestone Pharmaceuticals veröffentlichte am 13.05.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Der Verlust je Aktie wurde auf 0,20 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Milestone Pharmaceuticals ein Ergebnis je Aktie von -0,310 USD vermeldet.

Redaktion finanzen.at