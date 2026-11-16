16.11.2026 06:31:29

Milestone Scientific hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Milestone Scientific hat am 13.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Im jüngsten Jahresviertel hat das Unternehmen einen Verlust je Aktie von 0,01 USD erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es ebenfalls -0,010 USD je Aktie gewesen.

Das vergangene Quartal hat Milestone Scientific mit einem Umsatz von insgesamt 2,2 Millionen USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2,4 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 5,93 Prozent verringert.

Redaktion finanzen.at

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