Milestone Scientific Inc. Q3 Sales Decline

(RTTNews) - Milestone Scientific Inc. (MLSS) revealed Loss for third quarter of -$0.747 million

The company's earnings came in at -$0.747 million, or -$0.01 per share. This compares with -$1.15 million, or -$0.01 per share, last year.

The company's revenue for the period fell 5.9% to $2.22 million from $2.36 million last year.

Milestone Scientific Inc. earnings at a glance (GAAP) :

-Earnings: -$0.747 Mln. vs. -$1.15 Mln. last year. -EPS: -$0.01 vs. -$0.01 last year. -Revenue: $2.22 Mln vs. $2.36 Mln last year.

-Guidance: Full year revenue guidance: $ 9.8 M To $ 10.2 M