Milestone Scientific öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Milestone Scientific lud am 13.05.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2026 endete.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 0,01 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,020 USD je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 3,14 Prozent auf 2,2 Millionen USD. Im Vorjahresviertel hatte Milestone Scientific 2,2 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at