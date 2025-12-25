|
Milgrey Finance Investment hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt
Milgrey Finance Investment äußerte sich am 23.12.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals.
Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0,18 INR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,100 INR je Aktie generiert.
Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 209,24 Prozent auf 7,4 Millionen INR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 2,4 Millionen INR erwirtschaftet worden.
