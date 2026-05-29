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29.05.2026 06:31:29
Milgrey Finance Investment veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal
Milgrey Finance Investment hat am 27.05.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.
Der Verlust je Aktie belief sich auf 1,07 INR. Im Vorjahresquartal hatten -0,010 INR je Aktie in den Büchern gestanden.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Milgrey Finance Investment in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 1137,66 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei -24,8 Millionen INR im Vergleich zu 2,4 Millionen INR im Vorjahresquartal.
Das Ergebnis je Aktie fiel für das Gesamtjahr negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 0,590 INR beziffert. Im Vorjahr waren 0,290 INR je Aktie in den Büchern gestanden.
Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 189,40 Prozent zurück. Hier wurden -8,43 Millionen INR gegenüber 9,43 Millionen INR im Vorjahr generiert.
Redaktion finanzen.at
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