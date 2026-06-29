Aktie
WKN DE: A12EDT / ISIN: US00108M1027
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30.06.2026 01:59:25
Military-age Ukrainian men could lose EU protection
The European Commission has suggested withdrawing protection status for military-age Ukrainian males. A number of EU countries support the move — and so does Kyiv.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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