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Aktie für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A12EDT / ISIN: US00108M1027

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04.07.2026 02:43:22

Military-age Ukrainian men could lose EU protection

The European Commission has suggested withdrawing protection status for military-age Ukrainian males. A number of EU countries support the move — and so does Kyiv.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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