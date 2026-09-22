Air Holdings Aktie
WKN DE: A42CTT / ISIN: JE00BT8Q3M55
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22.09.2026 18:03:28
Military aircraft crashes near US air base in Spangdahlem, Germany
The Spangdahlem Air Base is located in the German state of Rhineland-Palatinate. Local authorities said that first responders were helping at the scene but that they could only comment in a limited capacity.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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