Southern Aktie
WKN: 852523 / ISIN: US8425871071
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05.10.2026 16:19:27
Military aircraft with 32 people onboard crashes in southern Nigeria
Rescue teams are searching the crash site after the military aircraft went down in southern Nigeria. The fate of those onboard remains unclear.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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