Saudi Aktie
WKN: 787006 / ISIN: SA0007870062
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01.08.2026 02:31:19
Military flare-up between Houthis and Saudi Arabia challenges relative calm in Yemen
Riyadh and Yemen's Iran-backed Houthi rebels are on the brink of renewed conflict. Could war-ravaged Yemen be drawn into a wider Middle East war?Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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