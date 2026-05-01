Military Metals: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Military Metals präsentierte am 29.04.2026 die Bilanzzahlen zum am 28.02.2026 beendeten Jahresviertel.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,02 CAD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Military Metals ein EPS von -0,030 CAD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at