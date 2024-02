Milizen-Kommandeur bei US-Drohnenangriff in Bagdad getötet

Bagdad/Washington (Reuters) - Die USA haben bei einem Vergeltungsangriff den Kommandeur Abu Bakir al-Saadi der vom Iran unterstützten Miliz Kataib Hisbollah im Irak getötet.

Das teilte das US-Militär mit. Zuvor hatten Sicherheitsquellen Reuters gesagt, drei Menschen seien bei einem Drohnenangriff auf ein Fahrzeug im Osten Bagdads getötet worden. Im Januar starben drei US-Soldaten bei einem Drohnenangriff in der Nähe der jordanisch-syrischen Grenze. Nach Angaben des US-Verteidigungsministeriums gab es Hinweise darauf, dass Kataib Hisbollah in den Angriff verwickelt war. US-Präsident Joe Biden hatte angekündigt, der Tod der US-Soldaten werde nicht ohne Folgen bleiben.

Die USA haben bereits am vergangenen Wochenende vom Iran unterstützten Gruppen im Irak und in Syrien angegriffen. Im Januar starb ein hochrangiger Milizenführer im Zentrum Bagdads bei einem US-Drohnenangriff. Auch dies stand nach Angaben der US-Regierung in Zusammenhang mit Angriffen auf US-Streitkräfte in der Region. Im Irak und in Syrien kommt es seit Beginn des Gaza-Krieges fast täglich zu Gefechten zwischen vom Iran unterstützten Milizen und US-Truppen.

