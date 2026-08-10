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10.08.2026 06:31:29
Milkfood präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
Milkfood veröffentlichte am 07.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.
Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,09 INR präsentiert. Im Vorjahr hatten -0,280 INR je Aktie in den Büchern gestanden.
Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 10,26 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 812,2 Millionen INR umgesetzt, gegenüber 736,6 Millionen INR im Vorjahreszeitraum.
Redaktion finanzen.at
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