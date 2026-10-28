Milkfood: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Milkfood hat am 26.10.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,52 INR präsentiert. Im Vorjahr hatten -3,220 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Milkfood in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 36,58 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 1,01 Milliarden INR im Vergleich zu 740,5 Millionen INR im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at