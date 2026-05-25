Milkfood: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Milkfood hat am 22.05.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 21,09 INR. Im Vorjahresviertel hatte Milkfood 0,990 INR je Aktie erwirtschaftet.

Auf der Umsatzseite hat Milkfood im vergangenen Quartal 1,79 Milliarden INR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 13,23 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Milkfood 1,58 Milliarden INR umsetzen können.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf 18,17 INR beziffert. Im Vorjahr hatten 1,85 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Das vergangene Geschäftsjahr hat Milkfood mit einem Umsatz von insgesamt 4,13 Milliarden INR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 4,48 Milliarden INR erwirtschaftet worden waren, um -7,78 Prozent verringert.

Redaktion finanzen.at