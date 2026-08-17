Milkyway Chemical Supply Chain Service A vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Milkyway Chemical Supply Chain Service A lud am 14.08.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete.

Es stand ein EPS von 1,24 CNY je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Milkyway Chemical Supply Chain Service A noch ein Gewinn pro Aktie von 1,16 CNY in den Büchern gestanden.

Der Umsatz wurde auf 4,23 Milliarden CNY beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 3,69 Milliarden CNY umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at