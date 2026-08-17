|
17.08.2026 06:31:29
Milkyway Chemical Supply Chain Service A vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal
Milkyway Chemical Supply Chain Service A lud am 14.08.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete.
Es stand ein EPS von 1,24 CNY je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Milkyway Chemical Supply Chain Service A noch ein Gewinn pro Aktie von 1,16 CNY in den Büchern gestanden.
Der Umsatz wurde auf 4,23 Milliarden CNY beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 3,69 Milliarden CNY umgesetzt worden waren.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX startet etwas fester -- DAX mit Startgewinnen auf Sicht neuer Rekorde -- Asiens Börsen mit Gewinnen
Der ATX startet mit einem leichten Plus in den Handel. Am deutschen Aktienmarkt sind ebenfalls leichte Gewinne zu sehen. Käufer prägen zum Wochenstart auch den Markt in Fernost.