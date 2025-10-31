Milkyway Chemical Supply Chain Service A: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Milkyway Chemical Supply Chain Service A lud am 29.10.2025 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Mit einem EPS von 1,09 CNY lag das Ergebnis je Aktie auf dem Vorjahreswert, als Milkyway Chemical Supply Chain Service A mit 1,09 CNY je Aktie genauso viel verdiente.

Umsatzseitig wurden 3,64 Milliarden CNY vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Milkyway Chemical Supply Chain Service A 3,56 Milliarden CNY umgesetzt.

Insgesamt hatten Analysten für das abgelaufene Jahresviertel einen Gewinn von 1,09 CNY je Aktie in Aussicht gestellt. Den Umsatz hatten sie auf 3,64 Milliarden CNY geschätzt.

