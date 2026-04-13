Milkyway Chemical Supply Chain Service A: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Milkyway Chemical Supply Chain Service A hat am 10.04.2026 die Bilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,64 CNY präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,470 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.

Umsatzseitig wurden 2,66 Milliarden CNY vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Milkyway Chemical Supply Chain Service A 2,55 Milliarden CNY umgesetzt.

Der Gewinn je Aktie für das Gesamtjahr wurde auf 3,95 CNY beziffert. Im Vorjahr waren 3,45 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite standen 13,32 Milliarden CNY in den Büchern. Im Vorjahr hatte das Unternehmen 12,08 Milliarden CNY umgesetzt.

Analysten waren im Durchschnitt von einem Gewinn je Aktie von 4,01 CNY ausgegangen, während der Umsatz auf 13,70 Milliarden CNY prognostiziert worden war.

Redaktion finanzen.at