Mill City Ventures III veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Mill City Ventures III veröffentlichte am 12.11.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 0,72 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren 0,070 USD je Aktie erwirtschaftet worden.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 441,67 Prozent auf 2,6 Millionen USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 0,5 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at