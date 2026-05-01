Millennial Potash: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Millennial Potash hat am 29.04.2026 das Zahlenwerk zum am 28.02.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Im jüngsten Jahresviertel hat das Unternehmen einen Verlust je Aktie von 0,02 CAD erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es ebenfalls -0,020 CAD je Aktie gewesen.

Redaktion finanzen.at