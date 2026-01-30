Millennial Potash gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Millennial Potash lud am 28.01.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.11.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,04 CAD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Millennial Potash ein EPS von -0,010 CAD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at