Millennial Potash: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Millennial Potash hat am 23.12.2025 die Geschäftsergebnisse zum am 31.08.2025 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Das EPS lag bei -0,03 CAD. Ein Jahr zuvor waren -0,020 CAD je Aktie erzielt worden.

Der Verlust je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 0,070 CAD. Im Vorjahr waren -0,050 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at