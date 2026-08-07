Miller Industries hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Miller Industries hat am 05.08.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.06.2026 endete.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,63 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 0,730 USD je Aktie in den Büchern standen.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 12,13 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 240,0 Millionen USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 214,0 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at