06.03.2026 06:31:28
Miller Industries: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab
Miller Industries hat am 04.03.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.
Das EPS wurde auf 0,29 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,910 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 22,53 Prozent auf 171,9 Millionen USD. Im Vorjahresviertel hatte Miller Industries 221,9 Millionen USD umgesetzt.
Der Gewinn je Aktie lag für das Gesamtjahr bei 1,98 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen einen Gewinn von 5,47 USD je Aktie vermeldet.
Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 37,16 Prozent gegenüber dem im Vorjahr erwirtschafteten Umsatz von 1,26 Milliarden USD. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufene Geschäftsjahr bei 790,27 Millionen USD.
