Miller Industries stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Miller Industries hat am 06.05.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,05 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Miller Industries ein EPS von 0,690 USD je Aktie vermeldet.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 180,9 Millionen USD – das entspricht einem Minus von 19,85 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 225,7 Millionen USD in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at