Miller Industries vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Miller Industries hat am 05.11.2025 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,27 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,33 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Mit einem Umsatz von 178,7 Millionen USD, gegenüber 314,3 Millionen USD im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 43,15 Prozent präsentiert.

Redaktion finanzen.at