MillerKnoll, Inc. Q1 Profit Climbs

(RTTNews) - MillerKnoll, Inc. (MLKN) announced earnings for its first quarter that Increases, from last year

The company's bottom line totaled $26.6 million, or $0.38 per share. This compares with $20.2 million, or $0.29 per share, last year.

Excluding items, MillerKnoll, Inc. reported adjusted earnings of $0.53 per share for the period.

The company's revenue for the period fell 3.4% to $923.4 million from $955.7 million last year.

MillerKnoll, Inc. earnings at a glance (GAAP) :

-Earnings: $26.6 Mln. vs. $20.2 Mln. last year. -EPS: $0.38 vs. $0.29 last year. -Revenue: $923.4 Mln vs. $955.7 Mln last year.

-Guidance: Next quarter EPS guidance: $ 0.43 To $ 0.49 Next quarter revenue guidance: $ 0.972 B To $ 1.012 B Full year EPS guidance: $ 1.85 To $ 2.15 Full year revenue guidance: $ 3.88 B To $ 4.03 B