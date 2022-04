Milliardär Kühne will wohl noch mehr von Lufthansa - was macht die Aktie?

Erst am Montag war bekannt geworden, dass der Unternehmer Klaus-Michael Kühne seine Beteiligung an der Lufthansa binnen weniger Wochen auf nun gut zehn Prozent verdoppelt hat. Am Mittwoch äußerte sich der Chef der Kühne Holding, Karl Gernandt. Demnach ist eine weitere Aufstockung nicht ausgeschlossen. Was das für die Lufthansa-Aktie bedeutet.