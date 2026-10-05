Schneider Electric Aktie
WKN: 860180 / ISIN: FR0000121972
|
05.10.2026 21:23:00
Milliarden-Deal: Schneider Electric übernimmt Industriesoftware-Gruppe PTC
Die 23,7 Milliarden US-Dollar schwere Übernahme ist die größte in der Konzerngeschichte. Schneider Electric stärkt sein Portfolio für Engineering Software.
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Nachrichten zu Schneider Electric S.A.
Analysen zu Schneider Electric S.A.
|06:57
|Schneider Electric Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|05.10.26
|Schneider Electric Buy
|Jefferies & Company Inc.
|05.10.26
|Schneider Electric Buy
|UBS AG
|05.10.26
|Schneider Electric Outperform
|RBC Capital Markets
|05.10.26
|Schneider Electric Buy
|Deutsche Bank AG
|06:57
|Schneider Electric Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|05.10.26
|Schneider Electric Buy
|Jefferies & Company Inc.
|05.10.26
|Schneider Electric Buy
|UBS AG
|05.10.26
|Schneider Electric Outperform
|RBC Capital Markets
|05.10.26
|Schneider Electric Buy
|Deutsche Bank AG
|05.10.26
|Schneider Electric Buy
|Jefferies & Company Inc.
|05.10.26
|Schneider Electric Buy
|UBS AG
|05.10.26
|Schneider Electric Outperform
|RBC Capital Markets
|05.10.26
|Schneider Electric Buy
|Deutsche Bank AG
|05.10.26
|Schneider Electric Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|20.02.25
|Schneider Electric Underperform
|RBC Capital Markets
|20.02.25
|Schneider Electric Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|20.02.25
|Schneider Electric Underperform
|RBC Capital Markets
|10.01.25
|Schneider Electric Underperform
|RBC Capital Markets
|26.11.24
|Schneider Electric Underperform
|RBC Capital Markets
|06:57
|Schneider Electric Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|08.07.26
|Schneider Electric Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|27.02.26
|Schneider Electric Equal Weight
|Barclays Capital
|12.12.25
|Schneider Electric Equal Weight
|Barclays Capital
|30.10.25
|Schneider Electric Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
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Aktien in diesem Artikel
|PTC Inc
|170,00
|-0,58%
|Schneider Electric SA Unsponsored American Deposit Receipt Repr 1-5 Sh
|54,50
|0,00%
|Schneider Electric S.A.
|273,70
|-1,01%